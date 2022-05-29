The Hill: доставка военными молочных смесей из ЕС - театральный жест Байдена

То, что американские военные будут доставлять в США из Европы дефицитные молочные смеси, вряд ли решит проблему их нехватки. Зато у американцев возникнет впечатление, что лидер страны Джо Байден занят решением этой проблемы. Об этом сообщает издание The Hill.

Обозреватели считают, что Байден в данном случае создаёт иллюзию активной деятельности.

"Этот символический жест может скорее расцениваться как знак, нежели как реальный выход из кризиса. Это политический театр: президент хочет, чтобы было видно, что он что-то делает", — заявил в беседе с журналистами бывший сотрудник управления по контролю за продуктами и лекарствами Питер Питтс.

Авторы напомнили, что к настоящему моменту в США было организовано две поставки детского питания, однако это для американского рынка просто "капля в море". Для того, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки, придётся организовать намного большее количество рейсов с участием военных, и при этом проблема всё равно не будет решена.

Дефицитные детские молочные смеси начали поставляться в США американскими военными из Европы в конце минувшей недели.

В настоящее время нехватка детских молочных смесей на американском рынке оценивается в 40-50% от потребительского спроса. Причиной дефицита стала остановка производства компании Abbott надзорными органами по санитарным соображением.