Авторы китайской газеты Global Times заявили, что экономическая война Запада с Россией провалилась.
По мнению китайских экспертов, западная коалиция показала свою ненадёжность и хрупкость, когда ввела антироссийские санкции. Авторы статьи отметили, что Запад столкнулся с реальными экономическими трудностями, а шестой пакет санкций может ударить по Европе уже этой зимой. В этот санкционный пакет входит запрет на импорт российского газа и нефти.
"Появляются всё новые признаки того, что западная коалиция против Москвы очень хрупкая и становится всё более ненадёжной", — отмечается в статье.
По мнению научного сотрудника Китайской академии общественных наук Люйя Сяна, единство Запада — это "полупустая концепция", с помощью которой Европа вряд ли сможет выступить против России единым санкционным фронтом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Карачаево-Черкесии провожают в последний путь генерал-майора авиации Канамата Боташева, погибшего при исполнении воинского долга.