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Автор Юлиана Смирнова

Global Times: экономическая война Запада с Россией провалилась

Мир

Авторы китайской газеты Global Times заявили, что экономическая война Запада с Россией провалилась.

Global Times: экономическая война Запада с Россией провалилась

По мнению китайских экспертов, западная коалиция показала свою ненадёжность и хрупкость, когда ввела антироссийские санкции. Авторы статьи отметили, что Запад столкнулся с реальными экономическими трудностями, а шестой пакет санкций может ударить по Европе уже этой зимой. В этот санкционный пакет входит запрет на импорт российского газа и нефти.

"Появляются всё новые признаки того, что западная коалиция против Москвы очень хрупкая и становится всё более ненадёжной", — отмечается в статье.

По мнению научного сотрудника Китайской академии общественных наук Люйя Сяна, единство Запада — это "полупустая концепция", с помощью которой Европа вряд ли сможет выступить против России единым санкционным фронтом.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай
Новости
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