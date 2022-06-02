The Guardian: "Россия выигрывает экономическую войну"

Россия выигрывает экономическую войну, развязанную против неё странами Запада. Так считает журналист британского The Guardian Ларри Эллиотт.

"Прошло уже три месяца с тех пор, как Запад начал экономическую войну против России, и она идёт не по плану. Наоборот, дела идут очень плохо", — написал он.

Эллиотт констатировал, что антироссийские санкции привели к росту цен на энергоресурсы. При этом Москва не испытывает проблем с финансами, так как экспортирует товаров на большую сумму, чем импортирует. Кроме того, Россия переориентировала поставки нефти с европейского рынка на азиатский, о чём говорит апрельский пятидесятипроцентный рост экспорта в Китай, отметил журналист.

По мнению Эллиотта, в таких условиях страны Евросоюза вскоре столкнутся с ростом кредитных ставок и безработицы.