Кедми: половина техники и вооружений Запада для Украины — неисправна

Запад рассматривает поставки Киеву вооружения, как один из способов утилизации старого оружия. Причём "подарки" делаются за счёт украинских налогоплательщиков.

Техника, произведённая ещё в Советском Союзе, давно устарела, и не только морально. А именно такие образцы западные страны передают Украине, напомнил военный эксперт Яков Кедми.

Его словам вторят украинские СМИ, которые, ссылаясь на источник в Офисе президента Украины, пишут, что "половину тяжёлого вооружения, переданного Западом, приходится ремонтировать и доводить до ума".

Это в очередной раз подтвердила Германия, когда отказалась поставлять киевском режиму обещанные БМП Marder. Вместо них ВС Украины получат старые советские броневики, которые Греция приобрела у ФРГ 30 лет назад.