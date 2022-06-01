Мацегора о переходе на сторону армии РФ: "Подкупили вежливостью"

Мэр освобожденного Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора рассказал, что перешёл на сторону российских военных из-за их вежливого обращения.

"Русские военные с первого дня подкупили своим поведением через "спасибо" и "пожалуйста". Беспорядки и мародерство, которые начались в городе, убрали российские военные", — цитирует его слова телеканал "Звезда".

Также Мацегора рассказал, что Служба безопасности Украины арестовала в Ивано-Франковской области его дочь, которая была в гостях у одногруппницы, из-за того, что она носит его фамилию. На данный момент мэр Купянска не знает о её местонахождении.