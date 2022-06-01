InfoBrics: Украина хочет схитрить с Польшей и быстрее попасть в ЕС

Тесное сотрудничество Польши и Украины может стать уловкой со стороны Киева, чтобы попасть в Евросоюз, заявил исследователь международных и этнических конфликтов Уриэль Араужо.

По мнению Араужо, такое "слияние" государств и возможная официальная конфедерация с Польшей, может быть использована как хитрость для быстрого вступления в Евросоюз.

"Совсем не будет преувеличением интерпретировать обсуждаемые инициативы и риторику двух лидеров как своего рода первый шаг к будущей украинско-польской конфедерации. Таким образом, такой сценарий "слияния" весьма изобретательным образом мог бы "взломать" долгий процесс присоединения Киева к ЕС и западному блоку", — написал исследователь для InfoBrics.

Речь идёт о недавнем заявлении президента Незалежной Владимира Зеленского о том, что украинская сторона намерена разработать законопроект, который предал бы полякам на территории страны "особый статус", который наделит граждан Польши практически равными правами с украинцами.