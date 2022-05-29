Скифское золото из Мелитопольского краеведческого музея пыталась похитить одна из стран Евросоюза. Об этом заявил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Нами недавно предотвращена попытка похищения и вывоза в дальнее зарубежье — судя по всему, заказчики были в одной из стран ЕС — легендарного скифского золота", — передаёт его слова ТАСС.
Рогов рассказал, что золото было похищено из музея, его планировалось контрабандой доставить в Евросоюз. Однако запорожские силовики предотвратили эту попытку, что вызвало "истерику" в западных СМИ, отметил он.
Коллекция скифского золота представлена в музеях Крыма и Украины. Часть её ещё в 2014 году была вывезена на выставку в музей Амстердама, после чего начались судебные споры между Украиной, Крымом и Нидерландами о принадлежности коллекции.
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