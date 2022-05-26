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Автор Елена Федорова

Кантюков об отмене русской культуры: профессионалы не участвуют в мракобесии

Мир

Отмену русской культуры на Западе поддерживают не все, например, за российских музыкантов стали заступаться даже западные коллеги, за что им очень благодарны деятели культуры из России.

Кантюков об отмене русской культуры: профессионалы не участвуют в мракобесии

Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", напомнив о недавнем инциденте, когда российских скрипачек не допустили к одному из международных конкурсов. После этого итальянские музыканты отказались принимать в нём участие.

"Настоящие профессионалы вряд ли участвуют в этом мракобесии" — высказался композитор и аранжировщик Игорь Кантюков.

Известный пианист Лука Затравкин выразил уверенность, что российские музыканты обладают непревзойдённым талантом.

"Слушатели будут разочарованы, это приведёт к деградации в искусстве и культуре", — сказал он.

Кроме того, такое отношение Запада он сравнил с настоящим фашизмом.

Ранее военный корреспондент, поэт и публицист Анна Долгарева сообщила о подвиге музыкантов из Луганской филармонии, который те совершили во время спецоперации на Украине.

"Призвали двенадцать резервистов. Две недели они учились, потом их бросили на передовую в Рубежное. Там им приказали занять пятиэтажку. Музыканты покрошили ВСУшников, стоявших у этого дома. Забрали их оружие (понятное дело, более современное, чем у резервистов). Заняли пятиэтажку и три дня оттуда отстреливались", — рассказала она.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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