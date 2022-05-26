Отмену русской культуры на Западе поддерживают не все, например, за российских музыкантов стали заступаться даже западные коллеги, за что им очень благодарны деятели культуры из России.
Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", напомнив о недавнем инциденте, когда российских скрипачек не допустили к одному из международных конкурсов. После этого итальянские музыканты отказались принимать в нём участие.
"Настоящие профессионалы вряд ли участвуют в этом мракобесии" — высказался композитор и аранжировщик Игорь Кантюков.
Известный пианист Лука Затравкин выразил уверенность, что российские музыканты обладают непревзойдённым талантом.
"Слушатели будут разочарованы, это приведёт к деградации в искусстве и культуре", — сказал он.
Кроме того, такое отношение Запада он сравнил с настоящим фашизмом.
Ранее военный корреспондент, поэт и публицист Анна Долгарева сообщила о подвиге музыкантов из Луганской филармонии, который те совершили во время спецоперации на Украине.
"Призвали двенадцать резервистов. Две недели они учились, потом их бросили на передовую в Рубежное. Там им приказали занять пятиэтажку. Музыканты покрошили ВСУшников, стоявших у этого дома. Забрали их оружие (понятное дело, более современное, чем у резервистов). Заняли пятиэтажку и три дня оттуда отстреливались", — рассказала она.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.