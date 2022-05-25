Следователи СК РФ нашли полевой китель британского военного в Мариуполе

В освобождённом Мариуполе рядом с бывшими позициями украинских националистов следователи СК России нашли спрятанную в тайнике военную форму армии Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

Китель Jacket Combat Tropical Desert DPM относится к комплекту полевого снаряжения британской армии. На левом плече кителя имеется нашивка с государственным флагом Великобритании. На бирке также имеется маркировка NATO size.

Официально данная модель военной формы была принята в апреле 1991 года и до 2010 года широко применялась в армии Великобритании.

Китель был обнаружен следователями в тайнике на территории одной из промзон Мариуполя. Рядом с формой были найдены служебные документы националистического полка "Азов"* и ноутбук, который, предположительно, мог принадлежать высокопоставленному служащему Нацгвардии Украины.

Ранее военкор Игорь Жданов нашёл доказательство присутствия иностранных офицеров на "Азовстали".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.