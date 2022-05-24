Глава украинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отреагировал на избиение местного исполнителя, который пел на русском языке. Мэр поддержал напавшего на музыканта человека.
"Нужно узнать, есть ли заявление в полицию, и найти адвоката тому, кто "москалю" дал по лицу", — подчеркнул политик, слова которого приводит "Страна.ua".
Вместе с этим Марцинкив отметил, что власти должны контролировать происходящее и не позволять жителям петь на русском языке.
В инспекции Ивано-Франковска призвали публично поблагодарить гражданина, который атаковал исполнителя.
Ранее сообщалось, что его избили на улице. Видео с нападением на человека опубликовали в Сети.
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