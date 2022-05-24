В западноукраинском городе Ивано-Франковск уличный музыкант пострадал за исполнение песен на русском языке.
"Прямо на улице избили музыканта, который пел на русском языке", — сообщает издание "Страна.ua".
Причём сам музыкант оказался местным жителем.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим в течение многих лет проводил политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции. Дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы дружить с Украиной, которая не запрещает русский язык и русскую культуру.
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Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.