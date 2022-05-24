В Ивано-Франковске музыканта избили за песни на русском языке

В западноукраинском городе Ивано-Франковск уличный музыкант пострадал за исполнение песен на русском языке.

"Прямо на улице избили музыканта, который пел на русском языке", — сообщает издание "Страна.ua".

Причём сам музыкант оказался местным жителем.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим в течение многих лет проводил политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции. Дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы дружить с Украиной, которая не запрещает русский язык и русскую культуру.