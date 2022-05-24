Болгария собирается обсудить с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях. Об этом заявил руководитель Минэнерго республики Александр Николов в беседе с корреспондентом BTV.
На вопрос журналиста о том, стоит ли Болгарии, Польше и Финляндии отказываться от открытия рублёвых счетов, министр ответил, что данная тема требует уточнения.
"Очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким", — сказал глава Минэнерго Болгарии.
Он добавил, что ждёт от Брюсселя дополнительных комментариев по поводу того, какие газовые поставки нарушают антироссийские санкции Европейского союза.
Как пояснил министр, Италия и Германия разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки голубого топлива у РФ без нарушения ограничительных мер. Николов отметил, что Еврокомиссия должна принять конкретные шаги на уровне общих поставок и закупок.
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