Жена Зеленского пожаловалась, что давно не видела мужа: "Семья распалась"

Первая леди Незалежной Елена Зеленская посетовала, что уже два с половиной месяца не видела своего супруга, президента Украины Владимира Зеленского. По её словам, он "просто живёт на работе".

Как подчеркнула Зеленская, несмотря на это, мужа у неё "никто не заберёт".

"Наша семья распалась, как и любая другая украинская семья. Он живёт на своей работе. Мы не видели его вообще в течение 2,5 месяцев", — цитирует первую леди The Washington Post. — Никто не забирает у меня мужа, даже война".

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление супруги украинского президента о том, что Владимир Зеленский не всегда успевает увидеть текст перед выступлением или обращением к гражданам. По её словам, так происходит из-за плотного графика лидера Незалежной.