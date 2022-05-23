Первая леди Незалежной Елена Зеленская посетовала, что уже два с половиной месяца не видела своего супруга, президента Украины Владимира Зеленского. По её словам, он "просто живёт на работе".
Как подчеркнула Зеленская, несмотря на это, мужа у неё "никто не заберёт".
"Наша семья распалась, как и любая другая украинская семья. Он живёт на своей работе. Мы не видели его вообще в течение 2,5 месяцев", — цитирует первую леди The Washington Post. — Никто не забирает у меня мужа, даже война".
Ранее Pravda. Ru цитировала заявление супруги украинского президента о том, что Владимир Зеленский не всегда успевает увидеть текст перед выступлением или обращением к гражданам. По её словам, так происходит из-за плотного графика лидера Незалежной.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.