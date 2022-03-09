Зеленский рассказал, где сейчас находится его семья

Владимир Зеленский ответил на вопрос о местонахождении членов своей семьи.

Как сообщает ТАСС, лидер Украины Владимир Зеленский уверил, что его семья не уехала за границу, а по-прежнему находится на родине.

Такое заявление президент Украины сделал в беседе с журналистами газеты Die Zeit.

"Моя семья на Украине", — объяснил Зеленский.

Ранее появлялась информация о том, что супруга главы Украины Елена Зеленская, предположительно, находится в Ницце.

Сам Зеленский опровергал эти слухи и уверял, что его семья — супруга и дети находятся в стране, несмотря на спецоперацию на Украине российских вооружённых сил.

Президент отмечал, что члены его семьи "не предатели, а граждане Украины".

Глава RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что видео Зеленского из его кабинета в Киеве является компьютерной графикой, а сам он якобы прячется во Львове, либо в Румынии.

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