Владимир Зеленский ответил на вопрос о местонахождении членов своей семьи.
Как сообщает ТАСС, лидер Украины Владимир Зеленский уверил, что его семья не уехала за границу, а по-прежнему находится на родине.
Такое заявление президент Украины сделал в беседе с журналистами газеты Die Zeit.
"Моя семья на Украине", — объяснил Зеленский.
Ранее появлялась информация о том, что супруга главы Украины Елена Зеленская, предположительно, находится в Ницце.
Сам Зеленский опровергал эти слухи и уверял, что его семья — супруга и дети находятся в стране, несмотря на спецоперацию на Украине российских вооружённых сил.
Президент отмечал, что члены его семьи "не предатели, а граждане Украины".
Глава RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что видео Зеленского из его кабинета в Киеве является компьютерной графикой, а сам он якобы прячется во Львове, либо в Румынии.
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