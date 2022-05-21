EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Британец приютил беженку с Украины и бросил ради неё жену с детьми
Школьника из Ульяновска оштрафовали за негативное отношение к буквам Z и V
Елена Зеленская: "Муж не всегда рано видит тексты выступлений"
Угрожавший смертью маме Рамзана Кадырова и его детям сдался в Мариуполе
Режиссёр Михалков резко ответил на заявление музыканта Макаревича о россиянах
Глава ЛДПР Слуцкий: "ДНР и ЛНР ждут знаковые события, как это было в Крыму"
Симоньян: "Мы могли бы разобраться с Украиной не то что днями, а часами"
Автор Камиль Джабраилов

Елена Зеленская: "Муж не всегда рано видит тексты выступлений"

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский не пишет тексты своих выступлений и обычно получает их "не всегда рано". Об этом рассказала супруга украинского главы Елена Зеленская.

По её словам, Зеленский сначала устно озвучивает свои тезисы, которые затем специалисты оформляют в текстовом виде.

"Я думаю, что Владимир не всегда очень рано видит все тексты. Он говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу", — заявила Зеленская в интервью телеканалу "Украина 24".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
елена зеленская владимир зеленский
Популярное
Общество
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами

Украинские семьи, прибывающие в Великобританию, всё чаще оказываются бездомными после ссор с хозяевами домов.

Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
Куксенкова: Командир "Азова"* Прокопенко "Редис" вышел с "Азовстали" и сдался
Силовые структуры
Куксенкова: Командир "Азова"* Прокопенко "Редис" вышел с "Азовстали" и сдался
Силовые структуры
Леонков сообщил об уничтожении ВС РФ завезённого на Украину оружия НАТО
Силовые структуры
Федутинов предположил, что Шойгу анонсировал поставку БПЛА "Альтиус" в войска РФ
Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова Игорь Буккер Олаф Шольц Украине: в ЕС не примем, но денег на оружие дадим Игорь Буккер Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Депутат Шеремет: армия РФ сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря
Мир. Новости мира
Глава Минобороны Израиля Ганц объявил о поставках вооружения на Украину
Ходаковский: "Боевики перед выходом уничтожают взрывчаткой нечто для них ценное"
Силовые структуры
Ходаковский: "Боевики перед выходом уничтожают взрывчаткой нечто для них ценное"
Последние материалы
Премьер Нидерландов Рютте сменил телефон после скандала об удалённых SMS
Британец приютил беженку с Украины и бросил ради неё жену с детьми
Школьника из Ульяновска оштрафовали за негативное отношение к буквам Z и V
Елена Зеленская: "Муж не всегда рано видит тексты выступлений"
Угрожавший смертью маме Рамзана Кадырова и его детям сдался в Мариуполе
Режиссёр Михалков резко ответил на заявление музыканта Макаревича о россиянах
Глава ЛДПР Слуцкий: "ДНР и ЛНР ждут знаковые события, как это было в Крыму"
Симоньян: "Мы могли бы разобраться с Украиной не то что днями, а часами"
Зеленский: "Сдавшихся в плен, должны освободить по процедуре обмена"
Решетников бойкотировал выступление министра торговли США на форуме АТЭС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников