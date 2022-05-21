Елена Зеленская: "Муж не всегда рано видит тексты выступлений"

Президент Украины Владимир Зеленский не пишет тексты своих выступлений и обычно получает их "не всегда рано". Об этом рассказала супруга украинского главы Елена Зеленская.

По её словам, Зеленский сначала устно озвучивает свои тезисы, которые затем специалисты оформляют в текстовом виде.

"Я думаю, что Владимир не всегда очень рано видит все тексты. Он говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу", — заявила Зеленская в интервью телеканалу "Украина 24".