В знаменитой картине Репина "Запорожцы" в интерпретации посольства США в Киеве нашлось место Джозефу Байдену, который подписал двухсторонний акт о выделении дополнительной помощи Украине.
Живописный шедевр, известный под названием "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" для украинцев обрёл новый смысл. В центре картины восседает президент США, а вокруг него веселятся запорожцы.
"Художественная визуализация, как подписывается двухсторонний акт о выделении дополнительной помощи Украине", — гласит подпись к картине.
Ранее сенат США утвердил законопроект о выделении $40 млрд для помощи Украине. Законопроект включает такие пункты, как обеспечении безопасности, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги. $900 млн из этих средств пойдут на поддержку беженцев.
Ранее в США подсчитали, что год будут наращивать военный потенциал из-за поставок вооружения Украине.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.