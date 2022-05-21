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Автор Елена Былкина

Посольство США в Киеве поместило Байдена в картину Репина "Запорожцы"

Мир

В знаменитой картине Репина "Запорожцы" в интерпретации посольства США в Киеве нашлось место Джозефу Байдену, который подписал двухсторонний акт о выделении дополнительной помощи Украине.

Посольство США в Киеве поместило Байдена в картину Репина "Запорожцы"

Живописный шедевр, известный под названием "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" для украинцев обрёл новый смысл. В центре картины восседает президент США, а вокруг него веселятся запорожцы.

"Художественная визуализация, как подписывается двухсторонний акт о выделении дополнительной помощи Украине", — гласит подпись к картине.

Ранее сенат США утвердил законопроект о выделении $40 млрд для помощи Украине. Законопроект включает такие пункты, как обеспечении безопасности, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги. $900 млн из этих средств пойдут на поддержку беженцев.

Ранее в США подсчитали, что год будут наращивать военный потенциал из-за поставок вооружения Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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