Ленд-лиз Украине больше чем на год подкосит военную мощь США

В США подсчитали, что год будут наращивать военный потенциал из-за поставок вооружения Украине.

В Пентагоне отметили, что может понадобиться больше года, чтобы восполнить запасы отправленного на Украину вооружения. Особенно острый дефицит будет наблюдаться в противотанковых системах.

Перед США сейчас стоит дилемма — производить новое оружие по старым образцам или наладить изготовление вооружения нового поколения. Речь в первую очередь идёт о зенитно-ракетном комплексе Stinger.

"Создавать какое-то новое поколение Stinger, я думаю, займет немного больше времени", — отметила представитель Пентагона Кристин Вормут.

Президент США Джозеф Байден поставил свою подпись под законом о поставках вооружения для Украины в День Победы — 9 мая.