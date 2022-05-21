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Автор Елена Былкина

Зеленский признал, что Украине и России придётся снова сесть за стол переговоров

Мир

Владимир Зеленский отметил, что решающие судьбу Украины вопросы будут решаться за столом переговоров. 

Зеленский признал, что Украине и России придётся снова сесть за стол переговоров

Президент Украины уверен, что победа достанется украинцам тяжело.

"Победа будет кровавой, в бою. Но концовка будет в дипломатии, есть вещи, которые можно решить лишь за столом переговоров", — рассказал Зеленский в интервью украинским СМИ.

Лидер Украины рассказал, что разблокировать Мариуполь военным путём не получилось. Теперь перед властями Украины стоит задача обменять военных и вернуть их домой.

Зеленский считает, что две страны неизбежно будут договариваться о мире.

"Переговоры России и Украины точно будут, но мы не знаем, в каком формате", — объяснил президент Украины.

Владимир Зеленский также заявил, что на стороне ВСУ воюют 700 тысяч человек. Его высказывание подверг сомнению военный эксперт Александр Перенджиев.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский александр перенджиев
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