Зеленский признал, что Украине и России придётся снова сесть за стол переговоров

Владимир Зеленский отметил, что решающие судьбу Украины вопросы будут решаться за столом переговоров.

Президент Украины уверен, что победа достанется украинцам тяжело.

"Победа будет кровавой, в бою. Но концовка будет в дипломатии, есть вещи, которые можно решить лишь за столом переговоров", — рассказал Зеленский в интервью украинским СМИ.

Лидер Украины рассказал, что разблокировать Мариуполь военным путём не получилось. Теперь перед властями Украины стоит задача обменять военных и вернуть их домой.

Зеленский считает, что две страны неизбежно будут договариваться о мире.

"Переговоры России и Украины точно будут, но мы не знаем, в каком формате", — объяснил президент Украины.

Владимир Зеленский также заявил, что на стороне ВСУ воюют 700 тысяч человек. Его высказывание подверг сомнению военный эксперт Александр Перенджиев.