Владимир Зеленский отметил, что решающие судьбу Украины вопросы будут решаться за столом переговоров.
Президент Украины уверен, что победа достанется украинцам тяжело.
"Победа будет кровавой, в бою. Но концовка будет в дипломатии, есть вещи, которые можно решить лишь за столом переговоров", — рассказал Зеленский в интервью украинским СМИ.
Лидер Украины рассказал, что разблокировать Мариуполь военным путём не получилось. Теперь перед властями Украины стоит задача обменять военных и вернуть их домой.
Зеленский считает, что две страны неизбежно будут договариваться о мире.
"Переговоры России и Украины точно будут, но мы не знаем, в каком формате", — объяснил президент Украины.
Владимир Зеленский также заявил, что на стороне ВСУ воюют 700 тысяч человек. Его высказывание подверг сомнению военный эксперт Александр Перенджиев.
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Американский профессор-международник не исключает, что в "Азовстали" находились несколько офицеров НАТО, которых боевики нацбата "Азов"* убили, а затем изуродовали их тела.