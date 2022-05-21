Bloomberg: "Спецоперация сохранила пост Борису Джонсону, косившему под Черчилля"

Российская спецоперация на Украине сохранила пост премьер-министра Великобритании для Бориса Джонсона, считает обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра. Джонсон даже пытался "косить" под экс-премьера Уинстона Черчилля, заметил журналист.

Мишра напомнил, что в конце февраля в Британии разгорелся скандал, связанный с участием премьер-министра в вечеринках, несмотря на действовавшие в стране жёсткие ограничения по коронавирусу. Против Джонсона тогда были настроены почти все, однако спецоперация отвлекла внимание от главы правительства.

"Для Джонсона нападение произошло в нужный момент. В конце февраля он столкнулся с сильнейшим кризисом за время своего премьерства", — говорится в материале Bloomberg.

По словам обозревателя, именно поэтому Джонсон одним из первых среди мировых лидеров начал комментировать события на Украине и предлагать помощь Киеву. Он попытался стать вторым Черчиллем, полагает Мишра.

"Речь Джонсона перед украинским парламентом с попыткой косить под Черчилля сделала его героем на Украине, хотя у себя дома он стал первым действующим премьером, приговорённым к наказанию", — написал журналист.