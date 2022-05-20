В банкоматах ЛНР и ДНР можно снимать деньги с российских карт

Специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева сообщила, что в банкоматах, расположенные на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, теперь можно снять наличные деньги с российских карт.

"В банкоматах, расположенных на территориях ЛНР и ДНР теперь можно снять наличные с российских банковских карт. Я попробовала "Мир" работает", — отметила она.

Напомним, с седьмого мая мобильные операторы ЛДНР перешли на телефонный код Российской Федерации "+7". Тариф и стоимость звонков остались прежними, замена SIM-карты на данный момент не потребовалась.