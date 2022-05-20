Специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева сообщила, что в банкоматах, расположенные на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, теперь можно снять наличные деньги с российских карт.
"В банкоматах, расположенных на территориях ЛНР и ДНР теперь можно снять наличные с российских банковских карт. Я попробовала "Мир" работает", — отметила она.
Напомним, с седьмого мая мобильные операторы ЛДНР перешли на телефонный код Российской Федерации "+7". Тариф и стоимость звонков остались прежними, замена SIM-карты на данный момент не потребовалась.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.