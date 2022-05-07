Мобильные операторы ДНР и ЛНР с 7 мая переходят на телефонный код РФ "+7"

Мобильные операторы ДНР и ЛНР с 7 мая переходит на телефонный код Российской Федерации "+7".

"Сегодня абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38(071) получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку SMS-сообщений абонентам "Феникса", используя российскую систему нумерации +меняется на +7 (949)", — говорится в сообщении главы ДНР Дениса Пушилина. "С 7 мая 2022 года жители Луганской Народной Республики получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 (959) к своим мобильным номерам +38 (072)", — отмечают в Минкомсвязи ЛНР.

О присвоении нового номера каждый абонент узнает из SMS-уведомления.

Также в Республиках сообщили, что тариф и стоимость звонков останутся прежними, замена SIM-карты на данный момент не требуется.

"С использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение SMS-сообщений, в том числе, в целях аутентификации на портале государственных услуг Российской Федерации, в социальных сетях и мессенджерах. На данный момент проводятся тестовые работы для предоставления доступа жителям Республики к интернет банкингу российских банков", — проинформировали в ведомстве ЛНР.

Так, новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами.

Отмечается, что фиксированная связь также переходит на код "+7": +38 (062) меняется на +7 (856).