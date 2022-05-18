Военные 115-й бригады ВСУ в Северодонецке отказываются воевать и заявляют, что у них нет техники и подкрепления.
Операция по освобождению Донбасса продолжается. На сегодняшний день идут активные боевые действия в Авдеевке (Донецкая народная республика) и на северодонецком направлении (Луганская народная республика).
Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что украинские боевики взорвали мост в сторону Северодонецка. Но военным удалось найти объезд.
Также сегодня в Сети опубликовали обращение взвода 3-го батальона 115-й бригады ВСУ к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному. Они заявляют, что отказываются выполнять боевые задачи, потому что обещанное две недели назад подкрепление так и не прибыло.
"Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления сзади. Нет тяжелой техники. Ждём подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. В таких условиях мы отказываемся выполнять боевые задачи", — заявляют военные ВСУ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.