Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"

Военные 115-й бригады ВСУ в Северодонецке отказываются воевать и заявляют, что у них нет техники и подкрепления.

Операция по освобождению Донбасса продолжается. На сегодняшний день идут активные боевые действия в Авдеевке (Донецкая народная республика) и на северодонецком направлении (Луганская народная республика).

Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что украинские боевики взорвали мост в сторону Северодонецка. Но военным удалось найти объезд.

Также сегодня в Сети опубликовали обращение взвода 3-го батальона 115-й бригады ВСУ к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному. Они заявляют, что отказываются выполнять боевые задачи, потому что обещанное две недели назад подкрепление так и не прибыло.

"Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления сзади. Нет тяжелой техники. Ждём подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. В таких условиях мы отказываемся выполнять боевые задачи", — заявляют военные ВСУ.