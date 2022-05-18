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Автор Юлиана Смирнова

Леонков: ВС РФ уничтожают боевиков ВСУ в Донбассе после обработки местности

Мир

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как ВС России уничтожают боевиков ВСУ в Донбассе.

Леонков: ВС РФ уничтожают боевиков ВСУ в Донбассе после обработки местности

Леонков рассказал, что ВС РФ выполняют задачу по демилитаризации большой группировки противника в Донбассе. Он отметил, что эта группировка, по разным оценкам, насчитывает 40-60 тысяч военных.

Россия планировала эту спецоперация, проводила разведку, накапливала силы и материально-техническое снабжение, добавил эксперт. По его словам, ВС РФ сейчас обрабатывают все позиции, населённые пункты и укрепрайоны в Донбассе, которые создавались в течение восьми лет.

"То, что началось с артиллерийской бомбовой ракетной подготовкой, продолжается и сейчас. Просто обрабатываются все позиции, постепенно, позиция за позицией, населенный пункт за населенным пунктом. Обрабатываются все укрепрайоны, которые были созданы около Донбасса в течение этих последних восьми лет. Уже после обработки наступают наши войска", — рассказал Леонков в интервью изданию "Украина.ру".

Эксперт добавил, что если на позиции ВСУ есть группировка, которая может оказать сопротивление, то идёт дообработка. По таким позициям наносят дополнительные корректируемые удары.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы алексей леонков
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