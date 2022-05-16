Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс осложнит отношения этих стран с Китаем и Турцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета Федерации Ольгу Ковитиди.
По её словам, речь идёт о появлении новых негативных внешнеполитических факторов. Как отметила парламентарий, Хельсинки и Стокгольм, набравшись смелости, отказали Турции в экстрадиции 33 представителей Рабочей партии Курдистана и ФЕТО, которых Анкара считает участниками террористических организаций.
Напомним, Анкара выступит против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что не поддерживает пополнение альянса террористами.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".