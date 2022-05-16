Байдена обвинили в доведении инфляции в США до полувекового максимума

Президент США Джо Байден за год не смог справиться с инфляцией в стране, которая за это время ещё больше выросла и продолжает повышаться. Об этом написала обозреватель журнала Newsweek Дарра Роуч.

По её словам, год назад инфляция в США достигла рекордной отметки за 13 лет — 5,4%. Тогда Байден назвал рост цен временным явлением, однако в марте он достиг уже сороколетнего максимума — 8,5%.

"После комментариев прошло 300 дней, но цены продолжают расти, а годовой уровень инфляции даже выше, чем прошлым летом", — отметила Роуч.

Автор материала добавила, что стоимость бензина в США повысилась до 4,45 доллара за галлон.