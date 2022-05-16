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Автор Игорь Рябов

Politico: Байден столкнётся с новым "энергетическим кошмаром"

Мир

Власти США переживают новый "энергетический кошмар" из-за роста цен на газ в стране, что может привести к дальнейшему увеличению уровня инфляции, сообщает издание Politico.

Politico: Байден столкнётся с новым "энергетическим кошмаром"

Пока Вашингтон боролся с ростом цен на бензин, подоспела другая проблема — подорожание газа. На минувшей неделе бензин в США стал продаваться за 4,40 доллара за галлон (76 рублей за литр. — Прим. ред.). При этом цены на "голубое топливо" также устремились вверх, установив десятилетний рекорд. На этом фоне выросли затраты на всё:

"от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией", — пишет автор материала.

За последние месяцы газ в США подорожал в два раза. Это не только отразится на кошельках потребителей, но и подстегнёт рост инфляции, уверен журналист.

Если Вашингтон может противодействовать росту цен на бензин, распаковывая "нефтяные кубышки" из стратегических запасов, то подорожание газа не удастся остановить, поскольку Белого дома не хватает рычагов для изменения ситуации на газовом рынке, подчеркнул автор статьи.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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