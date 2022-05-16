Военкор Руденко: если "Азов"* сдастся — это будет большая победа России

Если боевики неонацистского полка "Азов"* сдадутся в плен, это будет большой победой России. В таком случае "герои" могут стать токсичными для киевского режима, считает военный корреспондент Андрей Руденко.

Он напомнил, что "Азов"* - одно из самых разрекламированных и боевых националистических подразделений Украины, на гибель которого делалась большая ставка. Это видно по выстроенной информационной повестке по поводу этих националистов.

"Киеву полезнее мёртвые герои, ведь они не говорят. А вот живые, да ещё и в плену, могут быть для украинской власти ох как токсичны", — заметил репортёр.

Он добавил, что, во-первых, командиры "Азова"* много знают, а во-вторых, они преступники, на которых собраны уже тысячи свидетельских показаний мирных жителей.

И подземелья завода стали для них спасением лишь на короткое время, а сейчас они для них — тюрьма, причём медленно их убивающая, добавил военкор.

Ряд факторов, которые делают невозможным дальнейшее пребывание боевиков в катакомбах, давно уже привёл к разладу в коллективе, считает журналист. И на сегодня побеждают те из них, кто предлагает сдаться, заключил он.

Сегодня появились сообщения о начале выхода раненых с "Азовстали". Точное их количество неизвестно.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.