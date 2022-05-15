На Украине продолжаются истерики, связанные с неспособностью Киева деблокировать окруженных на "Азовстали" боевиков неонацистского формирования "Азов"*. При этом претензии звучат не только в адрес политиков, но и старших офицеров ВСУ.
Так, жена "азовца"* Арсения Федосюка Юлия дала интервью британскому изданию The Telegraph, в котором назвала командира 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Владимира Баранюка предателем.
По мнению женщины, Баранюк поддерживал контакты с российскими силовиками и сознательно сдал в плен свой личный состав, который обладал вооружением и боеприпасами для продолжения сопротивления.
Федосюк также заявила, что "азовцы"* обвиняют украинских военных в том, что те оставили прилегающие к Мариуполю позиции и допустили окружение города.
Ранее один из членов "Азова"* заявил, что Баранюк повёл себя как трус, сдавшись в плен в Мариуполе.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.