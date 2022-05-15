Жена боевика "Азова"* обвинила в предательстве комбрига ВСУ Баранюка

На Украине продолжаются истерики, связанные с неспособностью Киева деблокировать окруженных на "Азовстали" боевиков неонацистского формирования "Азов"*. При этом претензии звучат не только в адрес политиков, но и старших офицеров ВСУ.

Так, жена "азовца"* Арсения Федосюка Юлия дала интервью британскому изданию The Telegraph, в котором назвала командира 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Владимира Баранюка предателем.

По мнению женщины, Баранюк поддерживал контакты с российскими силовиками и сознательно сдал в плен свой личный состав, который обладал вооружением и боеприпасами для продолжения сопротивления.

Федосюк также заявила, что "азовцы"* обвиняют украинских военных в том, что те оставили прилегающие к Мариуполю позиции и допустили окружение города.

Ранее один из членов "Азова"* заявил, что Баранюк повёл себя как трус, сдавшись в плен в Мариуполе.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.