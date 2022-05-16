Минфин Украины: Киев получит от Токио льготный кредит на 100 миллионов долларов

Токио предоставит Киеву льготный кредит на 100 миллионов долларов. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

По данным ведомства, Украина и Япония подписали соответствующее соглашение в понедельник, 16 мая.

"Министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA) Акихико Танака подписали кредитное соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 100 миллионов долларов США на льготных условиях", — прокомментировали в пресс-службе Минфина Украины.

В профильном ведомстве также уточнили, что это первая часть финансовой помощи, согласованной между Киевом и Токио. Деньги планируется направить в государственный бюджет, чтобы впоследствии использовать для поддержки самых незащищённых слоёв населения.

Ранее конгрессвуман от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин раскритиковала идею передать киевскому режиму 40 миллиардов долларов. Она призвала американских политиков заботиться о жителях США.