WP: в США конгрессвуман Грин выступила против идеи отдать Украине 40 миллиардов

В США конгрессвуман от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин раскритиковала идею передать киевскому режиму 40 миллиардов долларов. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, политик выступила против 15 из 16 проектов помощи Украине. В статье сказано, что Грин порекомендовала Белому дому сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

"Знаете, я забочусь о нашем государстве, нашем народе. Вот и всё. Детская смесь! Люди не могут найти детскую смесь при таком дефиците. Но наш Конгресс собирается направить 40 миллиардов долларов в другую страну", — сказала конгрессвуман.

Ранее республиканец Пол Госар призвал США не тратить деньги на Украину. Как отметил политик, военная помощь Киеву — это "бесполезная трата средств" американских налогоплательщиков.

"Мы не должны посылать Украине ни цента", — подчеркнул Госар.