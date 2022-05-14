EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

МИД Латвии: Балтийское море становится морем НАТО

Мир

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что его страна одобряет вступление Финляндии и Швеции в НАТО, отметив, что их присоединение к альянсу превращает Балтийское море в "море НАТО”.

МИД Латвии: Балтийское море становится морем НАТО

Однако, по его словам, увеличение числа стран-членов НАТО в регионе не отменяет необходимость увеличить количество войск НАТО в Латвии:

"Превращение Балтики в актив НАТО не меняет наших требований к увеличению НАТО в Балтийском регионе, — сказал Ринкевичс в интервью Financial Times. — Всё ещё есть вопросы, которые необходимо решить, потому что нынешняя ситуация в области безопасности требует более смелых планов альянса.”

Напомним, НАТО уже направило 1000 дополнительных военнослужащих в Эстонию, Латвию и Литву из европейских государств-членов в начале этого года, но прибалтийские страны потребовали большего. Они хотят бригады от 3000 до 5000 солдат и модернизацию ПВО, которая позволила бы им сбивать российские самолеты "в случае агрессии".

Ещё до начала спецоперации на Украине страны Балтии заявляли, что обеспокоены возможным вторжением России в их регион через Сувалкский коридор — 65-километровый пограничный район между Польшей и Литвой, зажатый между Белоруссией и Калининградской областью России. Все три страны, как сообщается, увеличивают свои расходы на оборону до 2,5% ВВП по сравнению с требованием НАТО в 2%.

Россия предупредила в четверг, что вступление Финляндии в НАТО будет представлять прямую угрозу и потребует ответа от Москвы. Финляндия имеет 1340-километровую сухопутную границу с Россией, и, хотя Хельсинки признал, что "сосед не представляет прямой угрозы", членство в блоке представляет собой прямую эскалацию, придвигая альянс на границу России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато латвия финляндия балтийское море
Sberbank
Новости
Арестович: многие в ЕС хотят помириться с "людоедом" Путиным
Трамп-младший: на реальную помощь Киеву идёт "семь долларов" — остальное откат
МИД Латвии: Балтийское море становится морем НАТО
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
В Сети сообщают о затрофеивании на Донбассе первой американской гаубицы M777
Российские высокоточные ракеты уничтожили оружие из США и Запада
Социолог Шугалей об освобождении Попасной: вывозили мирных под градом пуль
Тиньков призвал сына отомстить "путинскому режиму"
Дандыкин: блокировка Литвой коридора в Калининград может стать поводом к войне
Музыкальный критик Остудин надеется, что программу "Вечерний Урагнт" не закроют
Популярное
Происшествия
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя

В польской Варшаве украинские беженцы забили до смерти местного жителя.

В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Силовые структуры
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Мир. Новости мира
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Мир. Новости мира
"Азов"* прощается с родными: "Сейчас мы с вами разговариваем в последний раз"
Любовь Степушова Для Москвы вступление Украины в ЕС стало "красной чертой" Любовь Степушова Людмила Черткова Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт Людмила Черткова Ольга Лебедева Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона Ольга Лебедева
Общество
Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт
Общество
Британия ввела санкции против бывшей жены Путина и его родственников
Киев направляет в Одессу дополнительные силы для захвата острова Змеиный
Силовые структуры
Киев направляет в Одессу дополнительные силы для захвата острова Змеиный
Последние материалы
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
В Сети сообщают о затрофеивании на Донбассе первой американской гаубицы M777
Российские высокоточные ракеты уничтожили оружие из США и Запада
Социолог Шугалей об освобождении Попасной: вывозили мирных под градом пуль
Тиньков призвал сына отомстить "путинскому режиму"
Дандыкин: блокировка Литвой коридора в Калининград может стать поводом к войне
Музыкальный критик Остудин надеется, что программу "Вечерний Урагнт" не закроют
Громкие взрывы слышны в 30 км от Белгорода
Украина объявила раскол: Мэр Конотопа запретил православную церковь
ВКС России уничтожили склад боеприпасов под Харьковом и более 300 боевиков
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников