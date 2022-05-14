МИД Латвии: Балтийское море становится морем НАТО

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что его страна одобряет вступление Финляндии и Швеции в НАТО, отметив, что их присоединение к альянсу превращает Балтийское море в "море НАТО”.

Однако, по его словам, увеличение числа стран-членов НАТО в регионе не отменяет необходимость увеличить количество войск НАТО в Латвии:

"Превращение Балтики в актив НАТО не меняет наших требований к увеличению НАТО в Балтийском регионе, — сказал Ринкевичс в интервью Financial Times. — Всё ещё есть вопросы, которые необходимо решить, потому что нынешняя ситуация в области безопасности требует более смелых планов альянса.”

Напомним, НАТО уже направило 1000 дополнительных военнослужащих в Эстонию, Латвию и Литву из европейских государств-членов в начале этого года, но прибалтийские страны потребовали большего. Они хотят бригады от 3000 до 5000 солдат и модернизацию ПВО, которая позволила бы им сбивать российские самолеты "в случае агрессии".

Ещё до начала спецоперации на Украине страны Балтии заявляли, что обеспокоены возможным вторжением России в их регион через Сувалкский коридор — 65-километровый пограничный район между Польшей и Литвой, зажатый между Белоруссией и Калининградской областью России. Все три страны, как сообщается, увеличивают свои расходы на оборону до 2,5% ВВП по сравнению с требованием НАТО в 2%.

Россия предупредила в четверг, что вступление Финляндии в НАТО будет представлять прямую угрозу и потребует ответа от Москвы. Финляндия имеет 1340-километровую сухопутную границу с Россией, и, хотя Хельсинки признал, что "сосед не представляет прямой угрозы", членство в блоке представляет собой прямую эскалацию, придвигая альянс на границу России.