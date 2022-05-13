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Автор Юлиана Смирнова

Дандыкин: блокировка Литвой коридора в Калининград может стать поводом к войне

Мир

Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что блокировка Литвой коридора в Калининград может стать поводом к войне.

Дандыкин: блокировка Литвой коридора в Калининград может стать поводом к войне

Власти Литвы на этой неделе признали Россию государством, которое "поддерживает и осуществляет терроризм". Они могут пойти дальше и заблокировать сухопутный переход в Калининградскую область. Дандыкин в беседе с "МК" рассказал, какие обходные пути есть у России и какие действия Прибалтики могут вызвать катастрофические последствия.

По мнению Дандыкина, Литва, Латвия и Эстония сейчас наиболее рьяно бегут впереди натовской команды.

"Ожидается вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Уже пошли разговоры о том, что Балтийское море будет натовским. Все это весьма печально, но не столь трагично", — отметил эксперт.

Дандыкин уверен, что в случае блокировки сухопутного пути, у РФ будут возможности перебросить военных в Калининградскую область. Так, например, можно будет воспользоваться воздушными или водными путями.

"У России есть новые паромы, которые позволяют перебрасывать грузы в большом количестве. Воздушным путем и так уже пользуются, просто он занимает больше времен. Если со стороны прибалтийских стран и после этого будут оказываться препятствия, то это уже, извините, casus belli — повод к войне. И даже самые оголтелые русофобы не могут не понимать этого", — сказал Дандыкин.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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