Эрдоган: "Анкара не оценивает позитивно вступление Финляндии и Швеции в НАТО"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может смотреть положительно на планы Финляндии и Швеции вступить в военный альянс.

"Мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не оцениваем его позитивно", — цитирует слова президента Турции Reuters.

По его словам, обе страны являются "домом для многих террористических организаций".

Также Эрдоган подчеркнул, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу приведёт к расширению НАТО на Запад, а именно этому стремится помешать президент России Владимир Путин.

Ранее в МИД РФ заявили, что решение Хельсинки является прямым нарушением международных обязательств, то есть Парижского мирного договора 1947 года, поэтому Москва предпримет ответные военно-технические меры.