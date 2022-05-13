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Автор Елена Ивченко

Эрдоган: "Анкара не оценивает позитивно вступление Финляндии и Швеции в НАТО"

Мир

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может смотреть положительно на планы Финляндии и Швеции вступить в военный альянс.

"Мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не оцениваем его позитивно", — цитирует слова президента Турции Reuters.

По его словам, обе страны являются "домом для многих террористических организаций".

Также Эрдоган подчеркнул, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу приведёт к расширению НАТО на Запад, а именно этому стремится помешать президент России Владимир Путин.

Ранее в МИД РФ заявили, что решение Хельсинки является прямым нарушением международных обязательств, то есть Парижского мирного договора 1947 года, поэтому Москва предпримет ответные военно-технические меры.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
швеция финляндия реджеп эрдоган
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