Эксперт Швейцер: европейцев совершенно не волнует концепция "русского мира"

Концепция "русского мира" не является европейской темой, она совершенно не волнует ЕС. Об этом заявил руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, комментируя в интервью Pravda.Ru высказывание польского премьера Матеуша Моравецкого о необходимости "искоренить русский мир".

По словам специалиста, эта тема имеет определённые обоснования у Польши и Литвы, однако Европа не считает её актуальной.

"Вообще у нас какое-то очень странное представление о Европе, которая только и думает, что происходит в РФ. В связи с Украиной они действительно об этом думают, но концепция "русского мира", честно говоря, в теоретическом плане их совершенно не волнует. Это не их главная тема", — отметил эксперт.

Французский журналист, член Координационного совета российских соотечественников из Франции Дмитрий де Кошко добавил, что русский мир больше волнует русских, чем европейцев.

"Польша не будет решать такие вопросы, особенно идеологические, для всего мира и для всей Европы. Заявление Моравецкого, естественно, открывает двери жуткого исторического периода. Однако Францию русский мир особенно не волнует как таковой", — подчеркнул журналист.

Ранее Моравецкий в колонке для Daily Telegraph призвал бороться с русским миром, угрожающим Европе.

"Русский мир — это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы", — написал он.