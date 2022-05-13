Андрусив жителям Белгорода: "Скоро они узнают, что такое бегать в подвал"

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив пригрозил жителям Белгорода обстрелами из ракетных комплексов залпового огня и подвалами, когда украинская армия подойдёт к границам Харьковской области.

"Сообщение для Белгорода. Белгороду — приготовиться. Потому что от нашей границы уже наши системы залпового огня могут обстреливать Белгород. Поэтому думаю в ближайшее время они узнают, что такое бегать в подвал, что такое, когда горят их дома и так далее", — заключил он.

Ранее Андрусив заявлял, что что Крымский мост обязательно будет разрушен — это только вопрос времени.