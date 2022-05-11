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Автор Елена Былкина

Великобритания заключила со Швецией соглашение о гарантиях безопасности

Мир

Представители Великобритании, решающие вопрос о вступлении в НАТО, поставили свои подписи под соглашением о гарантиях безопасности Швеции: на очереди Финляндия.

Вслед за Швецией подобное соглашение 11 мая намерены подписать и с Финляндией.

Страны Скандинавского полуострова после начала спецоперации на Украине изъявили желание вступить в Североатлантический альянс.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Швеции и Финляндии необходимо поторопиться со вступлением в НАТО, "пока Владимир Путин занят".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
швеция финляндия владимир путин великобритания
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