Эксперт Белова: отказ платить за газ в рублях приведёт к всплеску цен в Европе

Отказ европейских стран от оплаты российского газа по новым правилам приведёт к очередному всплеску цен на голубое топливо в ЕС. Об этом заявила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

В интервью РИА Новости она отметила, что от количества организаций, которые откажутся продолжать работу с компанией "Газпром", будет зависеть масштаб кризиса на этом рынке.

"Приближение сроков расчётов большинства европейских компаний за поставленный в апреле газ приведёт к появлению новых "отказников", а значит, к всплеску спотовых котировок", — сказала Белова.

По словам аналитика, ближе к лету традиционно сокращается спрос на газ. Она подчеркнула: в этот период можно ожидать спотовых цен в пределах 1000 долларов за тысячу кубометров.

Ранее глава компании OMV Альфред Штерн сообщил, что Евросоюз не готов отказаться от поставок российского газа.