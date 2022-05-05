Глава компании OMV: Европа не готова отказаться от газа РФ

Эмбарго на поставки российских энергоносителей ставит под удар промышленность и экономику стран, заявил глава компании OMV Альфред Штерн. По его словам, ЕС не готов отказаться от газа из России.

По словам Штерна, ввести запрет проще простого, но нужно быть готовым к последствиям от этого шага.

"Конечно, существует закон об управлении энергоносителями, который обеспечит домохозяйства теплом. Домашние хозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нам необходимо для производства энергии и около 40% — для промышленности. Но сейчас дело не в этом, дело в том, что мы хотим сохранить нашу экономическую активность", — заявил Штерн в интервью изданию Kurier.

Как подчеркнул глава компании, газоснабжение многих стран обеспечивает не собственная добыча в Европе, а за счёт поставок топлива из России. Отказавшись от них, ЕС рискует пошатнуть экономику стран-участниц.