Reuters: Байден допустил, что у России нет плана по выходу из кризиса на Украине

Американский лидер Джо Байден заявил, что пытается понять, как дальше действовать, если у президента РФ Владимира Путина нет конкретного плана по выходу из украинского кризиса.

Как сообщает Reuters, на встрече с представителями Демократической партии руководитель Белого дома выразил обеспокоенность, что у России сейчас "нет выхода" из конфликтной ситуации.

"И я пытаюсь понять, что нам с этим делать", — сказал Байден.

При этом президент США назвал действия российского лидера "очень расчётливыми". Байден считает, что Путин хотел попытаться разделить НАТО и Европейский союз.

Ранее глава Белого дома подписал закон о поставках военной помощи для Украины по ленд-лизу. В документе сказано, что Киев получит оружие безвозмездно. Однако в перспективе за него всё же придётся платить. Украине предоставят технику примерно через 60 дней после принятия закона.