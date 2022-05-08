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Автор Елена Былкина

Зеленский обозначил цель Киева: вывод войск РФ со всей территории Украины

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил лидерам Группы семи (G7), какую цель преследует Киев в противостоянии с Россией.

Зеленский обозначил цель Киева: вывод войск РФ со всей территории Украины

Зеленский заявил, что Украина намерена полностью вывести вооружённые силы РФ со всей территории страны. Украинской стороной также ставится задача защиты государственной целостности.

"Он заявил, что конечная цель — гарантировать полный вывод вооруженных сил и вооружения со всей территории Украины и гарантировать стране возможность защищать себя в будущем", — говорится в заявлении объединения семи экономически развитых стран мира.

Лидер Украины поблагодарил западных партнёров за оказанную поддержку в сфере обороноспособности.

8 мая жена президента США Джозефа Байдена Джилл Байден встретилась на Украине с супругой украинского лидера Владимира Зеленского Еленой Зеленской.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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