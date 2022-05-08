Президент Украины Владимир Зеленский объяснил лидерам Группы семи (G7), какую цель преследует Киев в противостоянии с Россией.
Зеленский заявил, что Украина намерена полностью вывести вооружённые силы РФ со всей территории страны. Украинской стороной также ставится задача защиты государственной целостности.
"Он заявил, что конечная цель — гарантировать полный вывод вооруженных сил и вооружения со всей территории Украины и гарантировать стране возможность защищать себя в будущем", — говорится в заявлении объединения семи экономически развитых стран мира.
Лидер Украины поблагодарил западных партнёров за оказанную поддержку в сфере обороноспособности.
8 мая жена президента США Джозефа Байдена Джилл Байден встретилась на Украине с супругой украинского лидера Владимира Зеленского Еленой Зеленской.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.