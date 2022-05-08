Зеленский обозначил цель Киева: вывод войск РФ со всей территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил лидерам Группы семи (G7), какую цель преследует Киев в противостоянии с Россией.

Зеленский заявил, что Украина намерена полностью вывести вооружённые силы РФ со всей территории страны. Украинской стороной также ставится задача защиты государственной целостности.

"Он заявил, что конечная цель — гарантировать полный вывод вооруженных сил и вооружения со всей территории Украины и гарантировать стране возможность защищать себя в будущем", — говорится в заявлении объединения семи экономически развитых стран мира.

Лидер Украины поблагодарил западных партнёров за оказанную поддержку в сфере обороноспособности.

8 мая жена президента США Джозефа Байдена Джилл Байден встретилась на Украине с супругой украинского лидера Владимира Зеленского Еленой Зеленской.