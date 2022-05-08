Multipolarista: "НАТО окружает Россию и Китай через военные соглашения"

НАТО будет активно продолжать заключать военные соглашения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы окружить Россию и Китай, считает журналист Multipolarista Бенджамин Нортон. США уже признали, что ведут войну с РФ, отметил он.

"Бывшие высокопоставленные чиновники Госдепартамента признали, что США и их союзники по НАТО ведут опосредованную войну с Россией на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что западные державы планируют углубить сотрудничество НАТО с азиатско-тихоокеанскими партнерами, в том числе в таких областях, как контроль над вооружениями, кибернетика, гибридные технологии", — заметил Нортон.

Он утверждает, что Североатлантический альянс наводнил Украину оружием и намерен поступить подобным образом со странами, соседствующими с Китаем.

В подтверждение своих слов журналист перечислил государства, которые были приглашены на апрельскую встречу глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО. Среди них он назвал не только Грузию, Финляндию и Швецию, но и Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

"США идут на обострение холодной войны", — резюмировал Нортон.