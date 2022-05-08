Чтобы уничтожить НАТО в ядерной войне России понадобится 30 минут, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. При этом он призвал не допускать такого сценария и справиться с врагом обычным вооружением.
"В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны её допустить", — заявил Рогозин.
Он отметил, что осознаёт последствия ядерного конфликта и поэтому призвал как можно быстрее подготовить оборонно-промышленный комплекс России к столкновению с Североатлантическим альянсом. При этом он признал, что НАТО превосходит РФ в экономическом и военном плане.
"Нам придётся побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами", — добавил гендиректор Роскосмоса.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.