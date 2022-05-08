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Автор Екатерина Широкова

Британия: Лондон находится "на передовой экономической помощи" Украине

Мир

Правительство Великобритании выделит ещё 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов) в качестве помощи Украине. Как подчеркнули в Минфине страны, деньги пойдут на поставки оружия и "гуманитарку".

Кроме того, Лондон намерен предоставить Киеву радиоэлектронной борьбы и приборы ночного видения.

"Дополнительные 1,3 млрд фунтов помогут обеспечить необходимую военную и операционную поддержку, которая им необходима. Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и оборонительную поддержку Украине", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, Лондон таким способом пытается "завершить конфликт" в Незалежной и намерен продолжать спонсировать Киев.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
великобритания
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