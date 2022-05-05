Американский сенатор Пол обвинил правительство США в распространении фейков

Американский сенатор от республиканской партии Рэнд Пол заявил, что именно правительство США является главным распространителем дезинформации по всем "громким историям" в мире. Как подчеркнул политик, фейки тщательно продумываются.

Так политик отреагировал на сообщение о том, что в США намерены создать Совет по противодействию дезинформации.

"Вы понятия не имеете, что такое дезинформация… Знаете, кто является главным распространителем дезинформации в мировой истории? Правительство США", — заявил Пол в ходе слушаний в одном из комитетов американского Сената.

Как пример одного из крупнейших фейков, которые распространили власти США, он привёл якобы наличие оружия массового поражения у Ирака.