Глава Американской федерации учителей дважды ошиблась в одном посте про Украину

Президент Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен опозорилась на весь мир, желая оказать поддержку Украине, и выставила педагогов США в самом неприглядном свете.

В официальном аккаунте Twitter Федерации Вайнгартен разместила фотографию с изображением флага Украины и сидящим на нём голубем мира. И всё бы ничего, но президент случайно поменяла цвета украинского флага местами — жёлтый у неё оказался сверху, а в нижней части — синий.

Американская чиновница умудрилась допустить ещё одну ошибку, опубликовав снимок в своём аккаунте и неверно подписав название Украины на английском ("We stand with Ukriane" вместо Ukraine).

Пользователи быстро заметили ошибки американки, после чего она была вынуждена удалить свои публикации, признав, что ошиблась. Но фотографии неприглядных промахов президента Американской федерации учителей остались в Сети.

На ошибки главного учителя США обратили внимание американские чиновники области образования, в частности, политик Кори Де Анджелис и представитель республиканской партии от Флориды Лаверн Спайсер, которая выразила искреннее удивление тому, как мог педагог и глава федерации учителей сделать две настолько нелепые ошибки.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся только по украинской военной инфраструктуре.

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