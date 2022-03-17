EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Глава Американской федерации учителей дважды ошиблась в одном посте про Украину

Мир

Президент Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен опозорилась на весь мир, желая оказать поддержку Украине, и выставила педагогов США в самом неприглядном свете.

Глава Американской федерации учителей дважды ошиблась в одном посте про Украину

В официальном аккаунте Twitter Федерации Вайнгартен разместила фотографию с изображением флага Украины и сидящим на нём голубем мира. И всё бы ничего, но президент случайно поменяла цвета украинского флага местами — жёлтый у неё оказался сверху, а в нижней части — синий.

Американская чиновница умудрилась допустить ещё одну ошибку, опубликовав снимок в своём аккаунте и неверно подписав название Украины на английском ("We stand with Ukriane" вместо Ukraine).

Пользователи быстро заметили ошибки американки, после чего она была вынуждена удалить свои публикации, признав, что ошиблась. Но фотографии неприглядных промахов президента Американской федерации учителей остались в Сети.

На ошибки главного учителя США обратили внимание американские чиновники области образования, в частности, политик Кори Де Анджелис и представитель республиканской партии от Флориды Лаверн Спайсер, которая выразила искреннее удивление тому, как мог педагог и глава федерации учителей сделать две настолько нелепые ошибки.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся только по украинской военной инфраструктуре.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

США Сходят с Ума: Везде Ложь и Обвинения в Российской Пропаганде - Такер Карлсон на Русском
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
Sberbank
Новости
Небензя: Найдены новые документы по биолабораториям США на Украине
Производитель шин Pirelli "выкатывается" из России
США и НАТО оплачивают Украине наёмников, заявил военный эксперт Кнутов
ДНР: уничтожены три инструктора из США
Лобода доказала, что не отказалась от гражданства Украины
Delfi: в Эстонии заканчиваются деньги на беженцев из Украины
Садальский напомнил Баскову о поцелуях с Сердючкой
Аналитик предупредил, что в России может появиться чёрный валютный рынок
Россия стала электрошоком для мёртвого мозга НАТО, заявил Макрон
В ООН высказались за расследование удара "Точкой-У" по Донецку
Популярное
Экономика и бизнес
Дерипаска перечислил шаги по спасению России: "Начать всё заново"

Бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на предположение о том, что он станет следующим главой Центробанка после Эльвиры Набиуллиной.

Дерипаска перечислил шаги по спасению России: "Начать всё заново"
В Китае объяснили, в чём преимущество Путина перед Байденом
Мир. Новости мира
В Китае объяснили, в чём преимущество Путина перед Байденом
Политика. Новости и аналитика
Отставка Эльвиры Набиуллиной: Кремль только запутал ситуацию
Политика. Новости и аналитика
Зеленский произнёс эмоциональную речь в немецком Бундестаге
Любовь Степушова Германия объята стыдом: бундестаг проигнорировал выступление Зеленского Любовь Степушова Ирина Шлионская Древние римляне пользовались мобильными туалетами Ирина Шлионская Усам Оздемиров Дадут ли нашему авиапрому расправить крылья? Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Два десятка лет впустую: экс-олигарх пожаловался, что на Западе забыли про его благодеяния
Силовые структуры
Армия Украины перевезла 17 детей-заложников из Донбасса во Львов, заявили в ДНР
Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время, заявил Кадыров
Политика. Новости и аналитика
Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время, заявил Кадыров
Последние материалы
Производитель шин Pirelli "выкатывается" из России
США и НАТО оплачивают Украине наёмников, заявил военный эксперт Кнутов
ДНР: уничтожены три инструктора из США
Лобода доказала, что не отказалась от гражданства Украины
Delfi: в Эстонии заканчиваются деньги на беженцев из Украины
Садальский напомнил Баскову о поцелуях с Сердючкой
Аналитик предупредил, что в России может появиться чёрный валютный рынок
Россия стала электрошоком для мёртвого мозга НАТО, заявил Макрон
В ООН высказались за расследование удара "Точкой-У" по Донецку
Госсекретарь Блинкен: в США надеются, что Китай повлияет на Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников