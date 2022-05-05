Министр экономики ФРГ Хабек: грядёт дефицит бензина из-за санкций против РФ

В скором времени в Германии может сформироваться ощутимый дефицит бензина из-за недавно введённого эмбарго на российские энергоносители, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Как подчеркнул немецкий политик, восток Германии полностью зависит от поставок топлива из РФ.

"К сожалению, нельзя исключать, что действительно возникнет дефицит. Мы сможем решить это, но может произойти так, что ограниченное количество времени будет слишком мало нефти и потому слишком мало бензина", — заявил министр в эфире RTL Direkt.

Хабек подчеркнул, что власти Германии пытаются решить вопрос с ценами и дефицитом топлива, но угроза нехватки сохраняется.