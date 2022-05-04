"Газпром" зафиксировал реверс российского газа в Польшу из Италии и Франции

Польша начала получать российский газ путём виртуального реверса из Италии и Франции, заявили в "Газпроме".

Как сообщает Telegram-канал компании, после отказа платить за российский газ рублями Польша начала получать его путем физического реверса из ФРГ по газопроводу "Ямал — Европа". Однако 2 мая реверс был прекращён Германией.

"Немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем", — отмечается в сообщении.

Согласно сведениям "Газпрома", поступающий через виртуальный реверс газ используется Польшей, в частности, для заполнения своих подземных хранилищ. Сообщается, что на данный момент польские ПХГ заполнены в среднем на 80%, европейские — на 34%.