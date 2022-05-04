Штаб ТерО ДНР: под полным контролем Республики находятся 175 населённых пунктов

Подразделения ДНР совместно с российской армией освободили и взяли под контроль 175 населённых пунктов Республики, в том числе, Красную Поляну и Новопетриковку.

"На территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 175 населенными пунктами", — сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Ранее руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания проинформировал, что Вооружённые силы России контролируют Мариуполь.

По его словам, в освобожденных от украинских националистов городах ЛДНР налаживается мирная жизнь.