Подразделения ДНР совместно с российской армией освободили и взяли под контроль 175 населённых пунктов Республики, в том числе, Красную Поляну и Новопетриковку.
"На территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 175 населенными пунктами", — сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания проинформировал, что Вооружённые силы России контролируют Мариуполь.
По его словам, в освобожденных от украинских националистов городах ЛДНР налаживается мирная жизнь.
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