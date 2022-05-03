ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам в Закарпатье и Кировоградской области

ВС России нанесли ракетные удары по объектам в Закарпатье и Кировоградской области. Удары наносились по объектам инфраструктуры с целью перебить логистику поставок оружия и топлива из Европы.

ВС РФ ударили ракетами по неназванному инфраструктурному объекту в горном районе Закарпатья. Глава Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Виктор Микита сообщает, что на месте уже работают службы и уточняется информация о повреждениях и возможных жертвах.

Мэр города Долинская Евгений Звездовский сообщает, что удар нанесли и по цели в Кировоградской области.