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Автор Юлиана Смирнова

ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам в Закарпатье и Кировоградской области

Мир

ВС России нанесли ракетные удары по объектам в Закарпатье и Кировоградской области. Удары наносились по объектам инфраструктуры с целью перебить логистику поставок оружия и топлива из Европы.

ВС РФ ударили ракетами по неназванному инфраструктурному объекту в горном районе Закарпатья. Глава Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Виктор Микита сообщает, что на месте уже работают службы и уточняется информация о повреждениях и возможных жертвах.

Мэр города Долинская Евгений Звездовский сообщает, что удар нанесли и по цели в Кировоградской области.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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