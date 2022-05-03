ВС России точными ракетными ударами вывели из строя железную дорогу во Львове

ВС РФ в ходе специальной военной операции (СВО) точными ракетными ударами вывели из строя железную дорогу во Львове.

Военные РФ продолжают уничтожать военные объекты инфраструктуры на Украине. Мэр Львова Андрей Садовой сообщает, что после ракетных ударов части города перебои с электричеством. Председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что повреждены три электроподстанции. Глава "Укрзализныци" Александр Камышин охарактеризовал повреждения как тяжелые и сообщил, что пострадавших нет.

Удар нанесли по железнодорожной инфраструктуре. Сообщается, что по этой дороге происходили поставки вооружения. Сейчас поезда на подъезде ко Львову были остановлены из-за поражения железнодорожной подстанции.

"Военное обозрение" пишет, что именно по этому железнодорожному узлу недавно завозились тонны боеприпасов НАТО калибра 155 мм, а в момент прилёта на ж/д станции стоял состав с американскими боеприпасами.